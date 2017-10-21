西螺七崁武術嘉年華 螺城園北管演奏揭幕

西螺七崁武術嘉年華活動「曲藝．武術」，由雲林螺城園北管樂團精彩演奏揭幕。（記者黃淑莉攝）

2017-10-21 16:38

［記者黃淑莉／雲林報導］西螺七崁武術嘉年華活動「曲藝．武術」今天下午3點由雲林螺城園北管樂團演奏揭幕，重頭戲是晚上7點有老、中、青、小4代展示勤習堂的拳術套路與兵器，縣府農業處、雲林肉品市場在現場提供香蕉、羊肉湯免費品嚐。

「曲藝．武術」活動在西螺大橋頭、延平老街東市場後方「錦城齋」舉行，螺城園在錦城齋演奏「三仙福祿壽」、「加官晉祿」、「金榜題名」及「洞房花燭」，團員們年紀雖輕但表演相當具有專業水準。

螺城園團長廖國利指出，「三仙福祿壽」是傳統廟會活動不管是布袋戲、歌仔戲、晚會表演都要先「扮仙」（台語），具有向神明祝禱的意義，同時表達信眾對神明的祈求。

七崁武術文教基金會執行長、縣議員李明哲表示，西螺早期有句俗語「聽曲市仔頭錦城齋、看武街仔尾勤習」，基金會推展武術傳承已快20年，今年以「勤習堂」為主角，早年勤習堂每位武師也擅長北管樂器，聚集在西螺東市場後方的錦城齋演奏，今年特別重現當年景象，讓大家感受到西螺七崁武術全盛時期。

雲林螺城園2013年成立於西螺鎮新豐里，前身為「雲邑螺溪北管重興協會」，推動西螺北管樂的復興，不再讓它面臨絕響，2014年起鼓團練，重視品德、強調健康。

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