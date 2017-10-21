大車擾民近20年 中市天保街住戶促改道

2017-10-21 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕西屯區天保街一帶住戶，長期飽受出入台中工業區大型車的振動及噪音干擾，今天向市議員陳淑華陳情，希望市府規劃導引大型車改走工業區一路、五權西路等主要道路，降低車輛振動及噪音的影響，回復住宅區應有的環境。

陳淑華說，西屯區天保街是高密度住宅區，在朝馬路銜接天保街，來往工業區大型貨車終日不斷。朝馬路通車後，銜接天保街為架高的陸橋，天保街一巷的一側是駁坎，道路結構脆弱，在大型貨車重壓及振動下，天保街一巷的房屋已發現龜裂情況。

住戶指出，該路段通車近20年，生活深受大貨車的噪音、振動所苦，身心飽受折磨，深夜時段苦有大型貨車經過，更會因而整夜無法睡眠，對身心健康有嚴重影響，希望市府導引車流從工業區一路、五權西路等進出工業區，解決噪音及振動問題。

陳淑華說，車輛沿朝馬從天保街、天保街一巷上來，就是安和國中、協和國小學生最主要的上下學動線，大貨車行駛其中，讓學生險象環生、家長也擔心受怕。建議市府多體貼人民，禁止大貨車雙向通行朝馬路沿天保街、天保街一巷進出，讓台中宜居城市在以人為本的基礎上，真正創造市民樂活的生活環境。

台中市政府交通局長王義川表示，市府會協調工業區廠商分流至其他路段，初期先規劃部分時段禁行車輛，也將立刻與工業區廠商進行協調。