楠仔坑老街「鹹瓜巷」 創意鹹瓜刈包意外爆紅

學員重返「鹹瓜巷」，探訪百年天后宮古蹟。（記者蔡清華攝）

2017-10-21 16:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區舊名「楠仔坑」，百年天后宮座落的「鹹瓜巷」，早期家戶醃漬鹹瓜遠近馳名，可惜如今已成絕響，為喚起這段美味記憶，區公所邀鄉親重返老街，開發出創意的「鹹瓜刈包」，與在地文化相呼應，酸甜美味意外大受學員歡迎。

楠梓區公所10月舉辦多場「優悠歲月-返璞歸真『楠仔坑』」活動，尋訪「楠仔坑」在地老街，今天上午最後一場250位學員，隨著導覽解說員重溫楠梓百年風華。

學員們最感興趣的，就是有200年歷史的楠梓天后宮後方的興楠橫巷，也被稱做「鹹瓜巷」，當年這裡雜貨舖林立，10幾戶人家每家都會醃漬鹹瓜，也都賣鹹瓜而得名，不過，這條空氣中瀰漫著醃瓜香的巷弄，如今已無人醃瓜賣瓜。

83歲的楊王玉雀阿嬤可說是當地目前僅存還能以古法醃漬鹹瓜的長輩，區公所找她再顯身手，重現「鹹瓜巷」讓人懷念的好味道，區長黃順成特別開發出創意的「鹹瓜刈包」，限量提供參加的學員品嘗，有人一吃上癮，不斷到公所打探。

黃順成說，學員們吃到配著三層肉的鹹瓜刈包，對酸酸甜甜滑潤不膩的滋味讚不絕口，直呼口味實在太搭了！受迎歡的程度，連他都嚇一跳，考慮將它發展成地方的經典美食，也讓遊客對楠梓有更深層的了解。