明道中學校慶 學生用「餐盒小怪獸」裝置藝術談環保

2017-10-21 16:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學今日歡慶48週年校慶，一群推動「一次性餐盒減量」的學生，特別於校慶這天擺設「餐盒行動攤位」，他們在校慶前收集1000多個使用過的餐盒，以500個餐盒製作成大型垃圾桶「餐盒小怪獸」的裝置藝術，供大家使用、拍照。

明道中學今年的校慶主題為「多元宏觀──成就每個孩子」，結合多元創意、環保、公益與教育，從校慶前夕「全民國防教育走入校園」的國防武裝陳展、今日實驗室暨體育空間啟用到校慶公益攤位，讓學子們於一系列的多元活動中穫得教育意義。

值得一提的是，今年有一群推動「一次性餐盒減量」的學生，特別於校慶這天擺設「餐盒行動攤位」，學生們在校慶前收集1000多個使用過的餐盒，清洗後，以500個餐盒製作成大型垃圾桶「餐盒小怪獸」的裝置藝術，供大家使用、拍照，並販售環保吸管與環保杯，期望透過創意，喚起大家的關注與環保意識。

明道中學高三學生李若慈，也是餐盒行動的發起學生，她表示，學校每天午餐共消耗約3000個紙餐盒，一週、一個月、一年下來的數量是很可觀的，她便想，「我可以為學校的午餐做些什麼？」，因此主動向學校師長、午餐商家徵詢多方意見，致力向全校同學推動環保餐盒的使用，名為「餐盒行動」。

因此從今年暑假開始，李若慈便到學校各班將垃圾撿走，另和同學姚雁倫、高二李宇翔利用3個禮拜，不僅號召各班同學加入收集餐盒的行列，亦至學校的回收場「撈取」使用過的紙餐盒，共計收集1000多個餐盒。

他們將使用過的餐盒逐一過水、洗刷、沖淨、晾乾，在校慶前以500個餐盒製作大型垃圾桶「餐盒小怪獸」，希望喚起更多人的環保意識，並於校慶展出。

除了餐盒行動攤位，明道中學餐飲科的學生亦結合實習的剩餘食材再利用，化餘料為美食，不僅發揮創意，也落實食材零浪費、惜福愛物的精神。