「老」是經驗的累積 斗六市公所表揚模範老人

2017-10-21 15:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕「人老心不老」，斗六市公所今天表揚模範老人，市長謝淑亞說，模範老人和敬老楷模，都是斗六最美麗的安定力量，長輩為社區鄰里或是廟宇社團奉獻的故事，讓人感受年紀的增長並不代表貢獻會跟著減少，「老」其實是歲月和經驗的累積。

斗六市公所慶祝重陽節，除了提早表揚模範老人外，謝淑亞也與代表會主席陳明章及各區代表們，到雲林榮家及百歲人瑞家中，贈送重陽節敬老禮金。今年斗六市共有12名百歲人瑞，年紀最長的人瑞是104歲的潘景皊。敬老禮金的部分，65歲至89歲長者全市共計1萬3843人，每人有500元禮金；90歲以上長者有560人，每人有3000元禮金。

木工師張永吉今年74歲，退休後加入環保志工隊，發揮自身專長，閒暇之餘常免費為鄰居修理傢俱；86歲的賴朝欽常在社區為地方環境和廟宇服務，日前意外遭撞傷，但他心裡仍掛念服務工作，希望早日康復，繼續服務地方，兩人都是今年的模範老人。

立委張麗善表示，長輩最需注意的是自己的健康，想要避免成為失依、失智、失能的「三失老人」，就要常到外面和鄰里朋友們聊天，當志工也好，純粹開講也好，只要讓自己身心大腦多活動，就不會讓子女擔心。

縣議員林岳璋、賴淑娞也表示，長輩是社會最重要的資產，在議會他們盡力為長輩們爭取更多的福利，希望在雲林縣這個老年人口比例居多的地方，長輩們能夠安居無須擔心。