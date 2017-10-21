金手獎得主揭曉 林佳龍：「黑手頭家」是台灣的寶

2017-10-21 15:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市「金手獎」選拔結果出爐，有20家中小企業獲獎，市長林佳龍今天頒獎時表示，台中是製造業最重要的群聚基地，市府推出許多配套措施支持在地企業，包括興建會展中心等，期望成為企業持續打拼而無後顧之憂的堅強後盾。

得獎企業包括有上研機電、大華上膠廠、台灣懷霖工業、巨全金屬工業、石城實業、仲勤工業、安國精密工業、味榮食品工業、昆良工業、東電研工業、金佑興業、宣鑫企業、美溪機電工業、高鐵工業、眾程科技、達佑電機、台灣納米科技、獨大科技、興揚精密工業、羅布森。

頒獎典禮於台灣大道市政大樓舉行，林佳龍除表揚得獎廠商外，也特別頒發「特別貢獻獎」給今年金手獎得獎廠商協進會理事長林木棋，表彰他為中小企業製造業的貢獻。

林佳龍說，台中市創立全國唯一頒發的「金手獎」，就是為了獎勵、表揚優秀中小企業的傑出表現；台中是中小企業最蓬勃發展的地方，「在台中，你不管要什麼樣的產品，我們一定可以找到廠商生產給你」，這也是行政院指定台中成為智慧機械之都的原因。

他又說，傳統的「黑手頭家」是台灣的寶，「黑手」成功了，就變成「金手」，金手獎的由來就是期望鼓勵創客精神，創新研發是產業的競爭力之所在。為了打造台中智慧機械之都，市府也推出相當多配套措施，包括興建會展中心，提供土地、人才、技術、資金等。

林佳龍強調，台中工業區已不再像是過去的「黑手窟」，反而像是精密機械園區，甚至比科學園區做得更好，這也是台中躍升成為全國第二大城的原因之一，因為擁有很好的創業與就業環境，市府以這些金手獎得獎廠商為榮，也會成為企業持續打拼的後盾。