中市首家原民食物銀行揭牌 協助部落有需要者

台中市成立第一家原住民食物銀行，今天在太平的新光國小舊校區揭牌。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-21 15:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市成立第一家原住民食物銀行，今天在太平的新光國小舊校區揭牌。

弱勢戶的原住民，若有物資上的需求，過去都是部落教會協助，現今中市原民會將透過社會大眾的力量，一起來協助弱勢的原住民，與社會局多次開會，在太平新光國小舊校區成立全國首創、也是台中市第一家原住民公私協力委託辦理的實體食物銀行「原住民食物援助運作站」。

而原住民食物援助運作站今日舉行揭牌記者會，市長林佳龍、原民會主委馬耀‧谷木、社會局副局長陳坤皇、立委何欣純、市議員洪金福、朱元宏、李麗華、何明杰、張玉嬿都出席致意。

現場有多個社福團體及公益慈善單位響應外，林佳龍也自掏腰包捐贈一台冰箱，希望拋磚引玉，鼓勵更多愛心。

林佳龍表示，過去推動食物銀行，欠缺好的儲存及物流系統，因此各界捐贈的多是較好保存的米、泡麵、罐頭等乾糧，他希望透過捐冰箱的概念，讓大家也知道可以捐生鮮蔬果、肉類給需要的人。

「原住民食物援助運作站」跟市區的食物銀行不一樣，因為原住民多集中住在部落，離市區較遠，無法請原住民自己到現場領物資，因此將採取部落派志工來領取，或者是原民會直接送物資到部落及教會，由志工及牧師分送給有需要的原住民，最遠會送到梨山的松茂部落。

原民會表示，目前運作站每一個月約供應388戶、約2千多人次的弱勢家庭，希望能有更多的愛心企業協助。