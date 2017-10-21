不給糖就搗蛋 全新幽靈寶可夢登場

《精靈寶可夢 GO》推出萬聖節特別活動，宣布五隻全新的「幽靈寶可夢」在遊戲中現身。（翻攝自Niantic）

2017-10-21 15:38

〔記者吳柏緯／台北報導〕西洋萬聖節即將來臨，擴增實境遊戲《精靈寶可夢 GO》也搶搭熱潮，不但推出萬聖節特別活動與全新道具外，更宣布五隻全新的「幽靈寶可夢」在遊戲中現身。不少玩家表示「已經準備好了」，出門抓寶，將寶可夢圖鑑補齊。

今天不少玩家登入《精靈寶可夢 GO》後發現，不但幽靈系寶可夢出現的頻率變高，而遊戲中出現的皮卡丘頭上居然帶上了巫師帽，甚至還遇到了之前並未看過的「幽靈寶可夢」

《精靈寶可夢 GO》的開發團隊Niantic證實，這一切的改變都是今年的萬聖節活動的一部分。

過去《精靈寶可夢 GO》曾出現帶生日帽、小智帽與聖誕帽的皮卡丘，如今再推出戴巫師帽皮卡丘，玩家直呼營運方「太邪惡」。從去年遊戲上線後就開始玩的陳先生表示，是經朋友告知才知道有這個活動，因此一早便迫不及待地出門抓寶，而且也很幸運地抓到了這隻節日限定的皮卡丘。

此外，這次活動也新加入夜巡靈、徬徨夜靈、勾魂眼、怨影娃娃與詛咒娃娃等五隻出現在第三世代「寶石版」的「幽靈系寶可夢」讓寶迷們捕捉。Niantic也透露，第三世代將由這五隻全新的寶可夢打頭陣，最快在今年12月，其他第三世代的寶可夢將會陸續再遊戲中登場。

對於即將推出的第三世代，玩家高先生表示非常期待。他說自己是精靈寶可夢系列的死忠支持者，目前掌機版本的遊戲已經出到第七世代了，希望《精靈寶可夢 GO》也能逐步趕上，可以滿足玩家的夢想。

除了新的寶可夢登場外，官方也推出了以第七世代超人氣的寶可夢「謎擬Q」為造型的「謎擬Q畫皮帽」，供玩家選用。

Niantic說明，今年的萬聖節活動將持續到11月2日清晨。