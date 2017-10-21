高雄4座陸橋明年6月拆 交通將邁入黑暗期

2017-10-21 15:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合高雄鐵路地下化工程，原穿越鐵道的10座陸橋，工務局預計拆除8座，其中，自立、青海、大順、自強等4座陸橋，已列為第一期拆除標的，預定明年6月啟動橋樑拆除作業，屆時恐將衝擊當地交通。

這10座穿越鐵道的陸橋，由左營延伸到鳳山，依序為翠華、青海、九如、自立、中博、民族、大順、自強、青年、維新等陸橋，因鐵路地下化後失去原功能，除了民族主橋與翠華高架橋外，其餘都將拆除改為平面道路。

民族陸橋是因尖峰時段的車流量過大，將保留汽車通行的主橋，但會拆除機車道，恢復平面；翠華路也因車流量大，將先保留高架橋，未來若新台17線如期完工，且順利分流，也計畫拆掉。

另8座確定拆除的陸橋，工務局評估後，將自立、青海、大順、自強等4座陸橋，列為第一期拆除標的，最快配合鐵路地下化工程於明年6月完工，將立即啟動橋樑拆除作業。

工務局養工處已針對各陸橋下方使用現況，加緊協商搬遷期限，以自立陸橋為例，橋下空間有72格攤商，是民國60年代，市府因應自立陸橋興建，恐衝擊鄰近商家及住戶，應允將陸橋下空間，提供無償使用，但有附帶切結條件，聲明日後如陸橋拆除，住戶應無條件配合且不得求償。

養工處表示，近日已召開說明會，預定今年底斷水斷電，明年2月底前，拆除72格攤商，以利後續陸橋拆除作業。

工務局粗估拆除這8座陸橋的經費至少要花數億元。由於這些陸橋都是高雄市南北向的重要通道，施工期恐帶來嚴重交通衝擊，在確定施工日期前，將公布替代道路及相關交管方案，降低交通衝擊。