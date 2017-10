柯文哲辦公椅競速被笑龜速 第二趟就雪恥

台北市文昌家具街今、明兩天舉辦「樂活台北 競速文昌」活動,首次在台北大玩辦公椅競速,台北市長柯文哲(中)下場體驗,第一趟花了20多秒才跑完,被圍觀民眾和媒體嘲笑「龜速」。(記者簡榮豐攝)

2017-10-21 15:13

[記者黃建豪/台北報導]台北市文昌家具街今、明兩天舉辦「樂活台北 競速文昌」活動,首次在台北大玩辦公椅競速,台北市長柯文哲下午也到場同樂,短短10公尺的體驗,第一趟花了20多秒才跑完,被圍觀民眾和媒體嘲笑「龜速」,所幸是折返跑有雪恥機會,第二趟耗時5、6秒就跑完。

辦公椅競速在21日、22日下午1時半至4時半登場,兩天各有100組與130組民眾報名,賽制採2人一組,在封街的文昌街70公尺賽道上折返競速,每天也保留20組現場名額,民眾可免費參與,前3名可獲得價值1萬5000元及1萬元的文昌街家具提貨券。

柯文哲下午到場表示,家具是傳統產業,但如何在傳統增加創意的元素、增加附加價值才是產業最重要的一環,市政府的態度是相信產業界一定比市府更清楚產業、市場的方向,所以市府要從管理的團隊變成服務的團隊,來這裡除了加油打氣,另一個意義是希望商圈朋友告訴我們「WHAT I CAN DO FOR YOU」,讓你們有發揮的空間。

柯文哲接著說,所以他期望文昌家具街加入創新、藝術的元素,不僅要變成台北最好的家具集散地,理想中最起碼要變成亞洲最好,每個活動都要有雄心壯志,從開始辦到變成亞洲級、有一天到世界級,變成家具不是去米蘭看,而是米蘭來這裡看。

隨後柯文哲著裝護具,在商圈代表和官員陪同下體驗10公尺的辦公椅競速模擬,第一趟以正面滑行,10公尺的賽道慢慢滑花了20多秒,第二趟則聽取商圈代表的教法,從後面推行速度快上不少,搶第一衝過終點線。

除此之外,文昌街共有20項萬元家具,包括價值4萬5000元的龍骨椅、價值3萬8000元的小牛皮鋼琴烤漆椅、價值1萬6000元的單椅沙發床等,以999元的優惠價格在現場特賣。