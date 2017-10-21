東北季風報到 低溫一路到週二

受東北風影響，21日凌晨淡水測得氣溫19.4度，是今年入秋以來平地低溫首度降至20度以下，北台灣低溫在20度左右，台北市區內一早陰雨偶放晴，提醒民眾早晚要增添衣物，出門攜帶雨具。（記者黃耀徵攝）

2017-10-21 15:03

〔記者吳柏緯／台北報導〕今天一早起床，不少民眾明顯感覺到天氣變涼了，今天清晨淡水出現19.4度，是今年入秋以來最低溫。氣象局表示，這幾天清晨低溫大約都維持在18、19度左右，低溫情形將持續到下週二，週三後氣溫才會明顯回升。

氣象預報員朱美霖表示，隨著水氣減少，降雨情形將逐漸趨緩，不過基隆北海岸、北部山區仍有零星降雨的情況。宜蘭、花東地區為多雲短暫雨的天氣，中南部則以多雲到晴的天氣為主。

雖然雨勢趨緩，不過隨著東北季風南下，氣溫如溜滑梯一般下降。朱美霖說明，這一波的低溫全台民眾都「有感」，中部以北清晨與入夜後的低溫將會下探到18度至19度，白天的高溫也僅25度，而且最冷的情形大約會出現在週一白天；南部地區雖然白天高溫仍可達到30度，但入夜後也僅剩20度左右，日夜溫差大，民眾要特別注意保暖。

這一波低溫的情況將持續到週二，週三起氣溫才會明顯回升。朱美霖說明，週三至週五全台氣溫都將緩慢回升，其中北部及東部地區高溫大概會回到27、28度，而中南部高溫則可達到32度左右。

輕颱蘭恩今天早上已增強為強烈颱風，雖然並未直撲台灣，但朱美霖提醒，各沿海空曠地區及外島仍有可能出現9到11級強陣風、新竹以南的平原地區也會出現強陣風，此外東部海域有出現長浪的可能。