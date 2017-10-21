遭潑酸需和皮膚攣縮終身奮鬥... 專家籲買硫酸改採登記制

陽光基金會倡導組專案經理莊麗真指出，酸劑管制卻從未獲得妥善檢討，倘若增加購買困難度，相信會出現一些改變。圖為台大潑酸事件案發現場。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-21 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕台大昨凌晨發生潑酸案，造成一死三傷，台大心理所謝姓男學生全身逾60％大面積灼傷，又遭砍殺多刀重傷，目前仍在加護病房治療中。陽光基金會倡導組專案經理莊麗真指出，台灣潑酸事件不只發生過一兩次，但酸劑管制卻從未獲得妥善檢討，倘若增加購買困難度，相信會出現一些改變。

根據《聯合報》報導，莊麗珍指出，民眾若被硫酸潑灑到，皮膚會出現嚴重攣縮，而潑酸常是「跨關節」的侵害，原因在於硫酸會隨著肌肉紋理向下延伸，而且被潑酸者的皮膚攣縮問題，不會因為復健而有所改善，不像是燒燙傷的患者努力復健1到2年就會有所改善，被化學藥劑侵蝕後的皮膚必須花一輩子和攣縮奮戰。

莊麗珍表示，當年在清大王水案後，陽光基金會就曾建議政府加強管制化學溶劑，但沒有獲得各界支持，莊麗真建議，針對購買PH低的溶劑，如硫酸、硝酸等，應採取登記制購買、出示身分證，確實登記後才能購買。

另外，莊麗珍認為零售PH低溶劑的容量大小也需要控管，也許該方法是治標不治本，但以目前還沒有一個「治本」的方法，也許「治標」可以延緩類似事件再度發生。