中國大舉挖才 台大代校長：玉山計畫不夠 還要阿里山

2017-10-21 14:42

〔記者林曉雲／台北報導〕中國10幾年前就開始搶挖角台灣學術人才，中國福建省近日更宣布將在3年內，引進1000名台灣教師到當地大學任教，恐引發高教人才出走潮。台大代理校長郭大維今天在校務會議結束受訪時憂心忡忡表示，優秀教授如果紛紛離開台灣，我國高教恐面臨崩盤，他呼籲政府不要只有「玉山計畫」，還應該要有「阿里山計畫」。

郭大維表示，不只是新進教師，還包括資深教師，都可能出走，更重要的是，從30、40到50多歲教師，薪資偏低造成很大問題，也沒有相關預算協助改善薪資結構；另一個是研究環境的問題，需要政府更多協助高教發展，好的大學要有好的教師，如果因薪資和研究環境，使聘任優秀教師成為問題，更連帶造成優秀學生也可能出走。

郭大維指出，整體教授的薪資過低，對高教發展影響很大，對於研究表現非常傑出的教授，他們期待的不只有玉山（計畫），還有阿里山（計畫），還有其他學者能夠出現，大學教育並不是只要拿到博士學位的任何人，就能當大學教授，必須要找到夠優秀、具創造力的人，才能提高我國高教的水準，聘任優秀教授的需求與全世界同步，薪資和環境也要與世界同步，否則在這一波高教發展，不只面對國外人才競爭，還面對周遭的競爭，我國人才流失會更快。

郭大維也表示，另一個是我國的退撫制度，台大新任教授平均39歲，退休時所得替代率只有50％，台大教授退休金還比不上中小學教師的退休金，台大已有教授出走，還有一些教授正在鬆動，需要政府特別注意，這是非常嚴重的問題，優秀教授不斷出走，我國高教恐怕面臨崩盤，台大要聘最優秀教授，如果台灣沒有一所以上的頂尖大學存在，只有二流學校，我國高等教育危機重重。

教育部則表示，從明年度起推動「玉山計畫」，包含「玉山學者」、「高教深耕計畫彈性薪資」、「教授學術研究加給提高10％」方案，以彈性薪資作為我國大專校院教學與研究人員的獎勵，預計將每年度投入最高56億元於高教預算，受益教師達1萬9000人次。

相關影音