台官員大過英王儲？ 宅神PO照痛批頒獎照「很沒禮貌」

上圖為昨日落幕的台灣自行車登山王挑戰賽賽後頒獎典禮，下圖則為英國威廉王子出席英國自行車大賽。（擷取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉絲專頁）

2017-10-21 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕2017台灣自行車登山王KOM挑戰賽昨（20日）順利落幕，不過賽後觀光局副局長陳淑慧疑似「拉獎牌」的動作卻引發熱論，之後雖經當事人澄清是影片錯位，但當天另1張照片卻又再度點燃戰火。「宅神」朱學恒稍早在臉書PO出2張照片，要對比台灣自行車大賽與英國比賽頒獎典禮的差異。

朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」張貼2張照片，1張攝於昨日台灣自行車挑戰賽賽後的頒獎場景，另1張則是英國自行車頒獎典禮。他說，昨日頒獎時，陳淑慧竟為了拍照擺姿勢而站到第1名的位置；反觀第2張照片中的英國威廉王子頒獎時，僅站立在側鼓掌，上述2者間的差異，令他不禁痛批陳「很沒禮貌」。

「朱學恒的阿宅萬事通事務所」進而指出，如果失禮道歉就好，不要搞到好像台灣的國際禮儀就是官員搶站頒獎台第1名的位置。對此，網友們也認為不太恰當，紛紛留言說「榮耀應該歸於得獎者，即使是大合照也不恰當」、「奇怪第一名跑哪去了」、「應該先等選手離開象徵榮譽的頒獎台再上去合照」。