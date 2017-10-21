台日中單車環島挑戰團 林佳龍揮旗歡送出發

台日中自行車環島挑戰團，從台灣大道市政大樓府前廣場出發。（記者黃鐘山攝）

2017-10-21 14:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府觀光旅遊局舉辦「0K台灣 台中出發-台中騎旅自行車嘉年華」，邀集台灣、日本及中國自行車同好組成環島挑戰團，兵分兩路繞行台灣一圈，車隊今天在市長林佳龍見證下，從市府廣場出發，預計29日完成騎程後回到台中。

出發儀式在台灣大道市政大樓府前廣場展開，隊員神采奕奕、蓄勢待發；做完暖身操後，由林佳龍揮旗宣布出發。市府副秘書長郭坤明、觀旅局長陳盛山、捷安特總經理鄭秋菊、日本自行車新文化基金會長羅祥安等人都到場打氣加油。

林佳龍表示，這項活動獲得日本大分縣、廣島縣、愛媛縣及鳥取縣熱烈支持，喜好自行車的朋友從台中出發也代著特別意義，因為台中是台灣測量點的原點，0K也是「零」K，原點的意思。

他又說，台中已成為國際知名的自行車城市，自行車是台中的自我定位，也是城市品牌，這次透過環島活動，也一併宣揚2018世界花博在台中，期望號召更多國際人士參加，也期待大家多使用自行車進行環島、休閒、交通等綠色運動。

陳盛山指出，今年的台中自行車嘉年華系列活動，規劃「0K台灣 台中出發」單車環島活動，以台中為起點，宣傳環島台中出發，期盼藉此將台中的美景、豐富人文、友善自行車環境行銷出去，吸引更多國內外遊客前來台中旅行。

陳盛山表示，環島車隊有「日本友好城市代表」單車隊20人、中國「優也風火隊」約30人、台灣企業家組成的「追風騎士團」30人。環島活動共計9天8夜，預計騎乘900公里，市府29日將在府前廣場迎接環島車隊，頒發市長林佳龍署名的環島完騎證書。