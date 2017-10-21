「河馬浴場」落成 近距離接觸巨型草食獸

2017-10-21 14:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以往到台北市立動物園參觀河馬，只能從高處俯瞰，動物園方耗資1億多元為河馬量身打造新家，「河馬浴場」今日落成，大幅增加河馬居住空間，並營造沉浸式棲地景館，設置水面下的玻璃參觀面，讓遊客近距離參觀河馬龐大身軀，運用浮力在水中悠遊、走動、踢小腿等行為，此類設計也是巨型草食獸水下展示環境設置，為國內首例。

台北市長柯文哲到場主持「河馬浴場」揭幕儀式，看到河馬時而水中悠游模樣，時而大口吃草，甚至有河馬直接大便，河馬各種活動姿態，不僅在場遊客驚呼連連，柯文哲更是目不轉睛直盯著河馬。

柯文哲致詞表示，市立動物園歷史悠久，園內動物久了不免變老，就像北市人口結構，再過5年超過65歲人口比例高達20%，長者照顧以及托嬰、托育是很大問題，反映到動物園也是一樣，如何照顧好長者與新生動物，因此這次河馬浴場設計不是以人為方便，而是以動物住得舒服為考量，讓人類與動物和諧相處。

目前動物園共照養15河馬（5公10母）、9隻侏儒河馬（2公7母），動物園指出，河馬為群居性動物，用尾巴散布排泄物及發出巨大吼聲，來建立自己的地盤，領域性很強，倘若空間不足容易爭奪而打架，因此看到河馬在水面下展場直接大便，就是建立的地盤。