中市規劃太平國民運動中心 將有全國唯一室內跑酷區

2017-10-21 14:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府規劃興建9座國民運動中心，而太平人口日益增加，需要完善的國民運動中心，因此市府編列2億1000萬元工程費，將興建太平國民運動中心，位在太平區坪林公園中，將有全國唯一的室內跑酷區（Parkour），預計108年底、109年初可完工。

市長林佳龍今日在建設局長黃玉霖陪同下，前往太平區公所聽取建築師謝舒惠進行太平國民運動中心簡報，立委何欣純、市議員何明杰、張玉嬿、李麗華及里長、地方民眾也到場關心。

太平國民運動中心將建在坪林公園中，利用在地山區的運動特色及資源，山區運動形式為概念，規劃為地下1樓、地上3樓的主題休閒運動館；地下1樓設有室內游泳池及體適能中心，地面1樓以上則設計休憩區、攀岩區、3D訓練跑道，及全國唯一的室內跑酷區、韻律舞蹈教室、多功能教室、攀岩區等，總樓地板面積約5636平方公尺。

市長林佳龍表示，為打造台中成為運動城市，市府除了成立運動局，全市9大國民運動中心也接續興建、完工。

林佳龍指出，太平區人口增加快速，因此，市府編列預算2億1千萬元興建太平國民運動中心，並融入坪林森林公園，讓運動中心不只是鋼筋水泥大樓，而是成為融入地景、較透光且空間友善的建築。

建設局長黃玉霖表示，原本需要花5億元，建設局只花2億多元，卻創造了5億元的價值，太平國民運動中心不但有全國唯一的室內跑酷區，也是全國第一個有兒童體驗區的運動中心，建設局指出，市府自行編列2億1000萬元工程經費，也將向教育部體育署爭取前瞻計畫相關補助，期望再進一步提升太平運動中心周邊服務。

未來的太平國民運動中心將成為一座社區型運動場館，非作為競賽型場館使用，由於太平國民運動中心設置於坪林公園中，須變更地目，在用地變更後，預計明年發包興建工程，108年底、109年初完工。