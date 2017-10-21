聯合婚禮甜蜜登場 林智堅分享「好老公原則」

2017-10-21 14:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市聯合婚禮上午在普天宮甜蜜登場，26對新人在市長林智堅見證下互訂終身，其中陳逸維、黃佩君由普天宮月老促成良緣，帶著喜餅來還願、分享喜悅，另一對黃品齊、彭郁儒則攜手跑過「比愛情長跑還久」的新竹超半馬，決定牽著手投入人生的馬拉松，林智堅送上對新人的真摯祝福，分享「好老公」原則，期許新人互相扶持、幸福快樂。

林智堅分享「好老公原則」，他和妻子從來不爭執、感情深厚，因為他的兩項原則，第一「大事小事、分工決定」，由他處理大事、妻子處理小事，但大小事的判斷標準由妻子認定；第二要「不爭執、多溝通」，意見相左時多加溝通，不過他也透露小秘訣，「千錯萬錯、我先認錯」，傳授新人相處包容之道，現場氣氛溫馨和樂。

26對新人中，宣讀證書代表陳逸維、黃佩君與普天宮相當有緣分，兩人由朋友介紹，相識前夕，陳逸維特地至普天宮參拜月老，希望一切順利、能給對方留個好印象，獲得月老「聖茭」答覆，兩人一見鍾情，交往過程順利甜蜜，回憶起這段故事，陳逸維表示，還保留著參拜時領取的紅線，感謝月老為他找到一輩子的「牽手」，兩人今日也帶著喜餅前來向月老還願、分享喜悅。

而黃品齊與彭郁儒交往後，配合彭郁儒對運動的熱愛，黃品齊去年報名27公里新竹超半馬，他有感而發的說，這是一場「比愛情長跑還久的馬拉松！」 彭郁儒回想當時：「他跑到一半就跑不動了，一直要我先跑、別理他！」但彭郁儒仍是不離不棄、陪伴著黃品齊跑完後面的路途，讓黃品齊相當感動，他表示：「無論未來的路有多長，我們一定會牽著手跑完這場人生馬拉松！」