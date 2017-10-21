退伍軍人求職遭辱 退輔會：加強與企業溝通

2017-10-21 14:02

〔記者羅添斌／台北報導〕針對退伍軍人到某餐飲集團求職時受辱事件，退輔會今天表示，會努力爭取及維護退伍軍人權益，為求整體職場和諧發展，近期將密切與各大企業團體機構共研職場徵才的溝通作業平台，創造退除役官兵更多理想職場空間。

退輔會主委李翔宙今天也說，將強化所有退伍軍人融入社會能力，促進社會的融合與發展。

退輔會今天下午指出，退伍軍人求職不順，引發社會輿論高度關切，似乎代表著普今社會風氣。

針對高雄地區某志願役軍人退伍後轉職過程遭責難，退輔會表示，為輔導退除役軍人就業，近期已積極從源頭管理、職涯規劃、強化進修轉業訓練，及輔導媒合多方面齊頭努力。

除了提供多元管道的職業訓練，協助專業技能的取得，退輔會說，非常重視職場倫理與工作態度的培養，希望延續軍人忠誠、團結、負責的特質，讓退伍軍人都能懷抱熱情服務的工作精神，使渠可以順利就業，也能促進社會進步、族群更融洽和諧。

為了促進退除役軍人職場轉銜順利，退輔會每年免費提供適性評量、職涯諮詢，協助渠等瞭解自己的生涯適性，掌握最佳的職涯發展方向；也透過職涯講座、深度諮詢、專人個案輔導等協助措施，進一步輔導履歷表撰寫、面試技巧及職場諮詢等全方位求職必要知能，讓每位官兵除了專業技能，也有正確的工作態度。

此外，退輔會也表示，退輔會近期也更深規劃與國防部合作辦理2-3天的「職涯探索研習」，將邀集退伍前6個月的屆退軍官及士官，集中實施適性評量、職涯諮詢、職場發展及求職面試技巧等全方位轉銜職場必要知能研習。並將持續加強與企業溝通，使其充份瞭解官兵優良特質，擴大與企業綿密合作，開發多元職缺，讓每位志願役軍士官退伍後都能順利就業適性發展。