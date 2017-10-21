妙禪只學前半段 師父妙天向信徒喊話「歡迎認祖歸宗」

2017-10-21 13:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕宗教團魯「佛教如來宗」創始人妙禪收受信徒捐贈千萬名車、看病享特權，引發爭議，其師父妙天禪師今天舉辦佛陀正法台中演講會後表示，傳授正法應如自己公開弘法，指妙禪「不要在裡面，不知道在講什麼！」才學會前半段就滿足，當「師父」去了，他也向妙禪信徒喊話，只知一部分，不會運用、不會發揮力量「歡迎所有妙禪的同修回來認祖歸宗！」

妙天禪師說，我傳正法，應該公開出來弘法，（妙天）不要在裡面，不知道在講什麼，他教的手印，一心大完滿印、一手大法印等都是我傳的，很多人不知道，以為是他，其實是我教的，他以為這樣就滿足了，就離開了，想當師傅去了，我們恭禧他吧！

對於妙禪信徒，妙天也喊話，我歡迎他們都來我這裡修，他（妙禪）跟我學是前半段，後半段都沒有修，只知一部分，不會運用、不會發揮力量，歡迎所有妙禪的同修回來認祖歸宗。

妙天禪師今天在中興大學惠蓀堂演講佛陀正佛正法，認為佛陀正法造福社會、帶來平安，超生命禪開發超生命能與超生命力，讓人改變體質，變化氣質，轉變命運，脫胎換骨，活到百歲還很健康，同時開啟超生命的智慧。這是真正接回2500多年前釋迦牟尼佛傳承下來的佛陀成佛正法，打造人類身心無障礙空間。

演講會現場約吸引5千名信徒參與，南投縣立委許淑華也到場聆聽，指向妙天學習佛法，應用在生活，也能面對立院挑戰。