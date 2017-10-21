文心路路平配合捷運規劃 先汰換40年自來水管

2017-10-21 13:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線明年底試運轉，市府年底進行文心路人行道拓寬與路平工程。自來水公司下週一（23日）起先開始汰換沿線老舊管線，並改善管線淺埋問題。建設局今天說，路平將恢復原有的雙向6車道配置，並將人行道向外拓寬2公尺，新增自行車通行空間。

建設局表示，捷運工程大型機具出入頻仍，文心路常出現坑洞，造成交通疑慮，配合捷運施工，先以局部改善為主，並擬定完整的路平計畫。但文心路交通動線複雜，因此分成自來水管汰換、人行道拓寬及路平3階段進行，以整合各項施工介面、全盤規劃。

第一階段自來水管汰換工程先於下週一展開，由自來水公司從公益路至大墩七街路段分批進場汰管，預定90個工作天完成，完工後，建設局接續進行第二、三階段人行道拓寬及路平工程。

建設局長黃玉霖表示，文心路人行道下方所埋設的既有自來水管線，為民國70年代PVCP管自來水用聚氯乙烯塑膠管，早已氧化，加上行道樹根盤繞及管材老舊脆化嚴重，根據水公司近3年統計，文心路一至四段漏水超過百餘次，情況較為嚴重。

為避免管線漏水影響文心路平工程品質，市府與水公司合作，將40年的PVCP管汰換成延展性及抗壓強度更佳的DIP延性鑄鐵管，使用壽命是PVCP管的2倍，解決既有自來水管老舊滲漏的問題，更可避免重複挖掘，加強道路壽命。

黃玉霖強調，汰換自來水管時，也要求相關管線單位務必配合，一併改善人行道管線淺埋的問題。之後，建設局也會將人行道從原本的3公尺向外拓寬2公尺，提供自行車通行空間。車行部分施作路平完成後，也將恢復原有的雙向6車道配置及路邊汽、機車停車格，讓民眾擁有完善的用路環境。