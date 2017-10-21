竹市寶寶抓周 見證「人生第一次下決定」時刻

2017-10-21 13:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天在北區區公所大禮堂，首度舉辦寶寶抓周活動，吸引百名寶寶與家長共襄盛舉，許多民眾更是全家總動員，一睹寶寶超萌抓周模樣，場面熱鬧溫馨，市長林智堅表示，持續推動完善育兒措施，鼓勵年輕人生育，讓新竹市成「最幸福的兒童城市。」

林智堅表示，新竹市總人口剛突破44萬，是全國最會生的城市之一，聽到孩子的歡笑聲，就感受到城市的希望，市府透過寶寶抓周活動，讓家長們能參與寶寶「人生第一次下決定」的時刻；他也分享家中3個孩子抓周經驗，大兒子抓到足球，現在也很喜歡運動；二兒子抓到金元寶，直呼「太太最開心」；而最小的女兒，則抓到學士帽，希望將來很會念書。

林智堅表示，上任後積極推動育兒措施，除推出「生育津貼」，補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎5萬元，3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元、「保母托育費用補助」等，更提供「育兒指導員」服務，協助新手爸媽輕鬆育兒。

林智堅指出，自107學年度起除中央補助5歲幼兒免學費外，市府更編列7500萬預算，待議會通過審議，將加碼補助中班幼兒就讀本市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元，多管齊下的育兒政策，讓新竹市成為幸福又好孕的「幸孕城市」。

快滿1歲的寶寶康辰寬今參與抓周活動，阿公阿嬤也共襄盛舉，爸爸康煥堯高興地說，不管孩子抓到什麼，只要孩子「快樂健康就好。」 市民顏先生也帶著10月大的麒麒參與，他也直呼，孩子不管抓到什麼都好，只要孩子「不要哭就好。」

抓周活動設計敲響智慧鑼、摸進富貴增智慧、寶寶抓周趣、背一升餅、有獎徵答及親子全家福照等六大關卡，抓周物品共有24件，家長們使出渾身解數，陪伴寶寶過五關、斬六將，每一關卡代表不同意涵與祝福，盼寶寶能平安長大。