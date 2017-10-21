竹市幸福沙灣千人秋季淨灘 清出5公噸垃圾

2017-10-21 13:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局今天在幸福沙灣舉辦秋季淨灘，共有27個團體近千人響應，採用國際淨灘行動海洋廢棄物監測方式，詳實記錄所撿拾垃圾，共計清除5公噸垃圾。市長林智堅感謝環保尖兵挽袖彎腰撿拾沙灘廢棄物，還給海洋清淨面貌，守護海洋生態，讓世代共享美麗豐富的海岸資源。

林智堅表示，特別感謝新竹市的企業及民間團體，長期認養及清除海岸線的垃圾，歡迎大家帶著愛護海洋的心，陪孩子們騎車、賞鳥、吹風，享受十七公里海岸線的無敵夕陽與美景。

環保局長江盛任指出，海洋是一切生命的起源、維生的根本，不論觀光休憩、漁業捕撈、資源開發或氣候調節，都與人類關係密切。特別呼籲提醒，千萬不要任意丟棄飲料瓶罐等垃圾，因為海岸沙灘上被隨意棄置的塑膠瓶罐，經過風吹日曬與海岸潮汐沖刷後，會逐漸分解，最後再變成細碎且難以徒手清理的小塑膠片，然而塑膠在自然界中並不會消失，導致這些小塑膠碎片會隨著潮汐進入海洋，再加入食物鏈的循環體系，進而影響到人類的食物及身體健康。

江盛任說，根據專家學者統計，漂流於海上的海洋廢棄物約13億公噸，這些垃圾不只造成海洋污染，也會造成海洋生物因誤食或遭垃圾纏繞而死亡，例如被吸管穿刺鼻孔的海龜、身體內滿是塑膠的海鳥、背著塑膠殼的寄居蟹等，這些都是由海洋廢棄物造成的生態浩劫。

江盛任表示，經統計今年1至9月期間，新竹市十七公里海岸線經認養或非認養團體參與淨灘，總計8438人次參與，清除33.72公噸廢棄物及2.56公噸資源物。乾淨舒適的海岸風光與環境需要靠所有人共同努力，誠摯邀請企業團體、社區、甚至學校社團踴躍清掃認養海灘，長期的海岸清潔維護認養工作更能表達對這片土地的關愛，有意願者歡迎向環保局電話洽詢035368920轉分機1013。