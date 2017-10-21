文華高中跳舞快閃高鐵站 中市宣布踩舞祭11月17日登場

高鐵台中站今天有文華高中跳舞快閃。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-21 13:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天高鐵充滿動感！中市觀光局今天邀請文華高中在高鐵台中站快閃表演，由於文華高中連續10年在全國學生舞蹈比賽獲特優第一名，因此舞技精湛，動作優美，讓很多旅客都讚嘆不已。

台中市將在11月17日至19日在市府廣場及夏綠地公園舉辦第二屆台中國際踩舞祭，為了讓更多的民眾參與，觀光局在上週就在高鐵左營站舉辦第一場的快閃表演，今天則是在高鐵台中站邀請在地的表演團體文華高中進行表演，10月28日則是在桃園國際機場表演。

由於今天是假日，高鐵台中站人潮相當多，文華高中的表演，吸引很多遊客都駐足觀賞。

而47位表演者，獻上全新舞碼「花現台中」，以耳熟能詳的民俗童謠「丟丟銅仔」主旋律音樂背景中揭開序幕，眾人手持涼傘、鈸、鼓等各式廟會節慶道具，變換七彩鮮豔花朵舞衣，配合翻跳動作，由於動作整齊，充滿動感及節奏，讓民眾都讚嘆不已。

觀光局長陳盛山表示，踩舞祭起源自日本YOSAKOI祭典，台灣舞蹈相關科系的學校近14年來都受邀赴日表演，台日踩舞文化交流已行之有年。

去年台中市首次舉辦，便有3個日本團隊來台表演，今年則增加5個，加上台灣的表演團隊，共17隊。

陳盛山表示，今年的表演元素除了加入花博外，最主要是要以台灣的歷史文化為主，此外，希望第三屆能加入社團及商圈，讓更多的民眾能在街上跳舞。

高鐵台中站長蕭維中表示，台灣高鐵不僅是交通運輸業，更是生活創意服務產業。此次舞蹈快閃表演活動，除為「2017台中國際踩舞祭」提前造勢，邀請喜歡舞蹈的民眾一起來台中參加，更為現代化的高鐵車站增添濃厚的藝文氛圍，也讓來往高鐵旅客增添意外驚喜。

觀光局表示，「2017台中國際踩舞祭」將有17隊日本及台灣舞團輪番上陣，其中有5隊日本表團，分別是三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO （笑）、北海道札幌市KITA SUBARU （北昴）、小樽市的翔樂舞和岐阜縣的瑞浪，台灣則有12隊的學校及民間表演團隊接力上陣。

觀光局指出，踩舞祭在台灣大道市府廣場除了有定點舞台表演、特色市集及美食攤位等，11月17日晚間6時由前夜祭隆重開場，11月18日下午2時在夏綠地公園周邊及台中國家歌劇院前有移動式踩舞展演，11月19日市府廣場前更有多場踩舞教學與交流活動。