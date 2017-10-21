鹽酥雞店也可是藝文展場 快來台南下營踅庄頭

2017-10-21 13:42

〔記者楊金城／台南報導〕好特別的藝術展，鹽酥雞店、民宅、中醫診所、農會、宮廟、老人會，都可以是下營「藝廊」的展場，今天起到11月12日，民眾可以前來下營賞藝文，盡情在秋風中，透過雙腳、雙眼及心靈，一起「踅庄頭、看藝術」，民眾說還可以逛商店真有趣。

由國發會副主委曾旭正擔任董事長的海墘營文化藝術基金會，策劃了這場下營年度的藝文展覽，基金會執行長姜玫如說，「踅庄（se̍h- tsng）」是神明出巡時的台語用語。神明出巡遶過大街小巷、大庄小村，庇佑著居民。基金會今年擴大舉辦「海墘藝廊」，在下營社區內徵集18個展場共襄盛舉，有中醫診所、鹽酥雞店、洗髮店、眼鏡行、個人住宅、公所、農會、老人會、廟宇、小熊維尼彩繪村等藝文展場，邀請民眾來踅庄頭、看藝術。

今年下營海墘藝廊，匯集下營人豐沛的藝文創作能量，從繪畫、書法、攝影，到文學、裝置藝術，展出內容多元豐富。

展覽特色像下營區樂齡學習中心「書法動畫作品」發表，將書法變動畫，「歡迎來我家」繪本創作發表，國小與幼稚園小小畫家介紹自己的家，可愛無比。

參展者也多數是年輕一輩藝術家，在自家的生活與工作場域展出，顯現出家人對創作的支持，以及「藝術源於生活」。像李映嫻是李俊男中醫師的孫女、蕭聿嵐是姜正夫中醫師的外孫女，都在阿公的中醫診所展出畫作，沈俊辰在鹹酥雞店展出攝影作品。

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