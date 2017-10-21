把長輩當爸爸 「邱比特」 獲頒模範照服員

2017-10-21 13:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東有個「邱比特」，與羅馬神話中小愛神的名字相同！今年25歲的邱比特，在照服機構擔任照顧服務員，因父親在他國一時過世，他把對爸爸的愛轉移到照顧院內長輩身上，臉上總掛著笑容的邱比特，用開朗的個性溫暖機構長輩，今年獲得屏東縣政府表揚，成為模範照顧服務員。

邱比特說，他的名字是爸爸取的，每到新的場合總能開啟很多話題，自己也覺得這個名字有很好的意涵，讓他在機構服務的時候，就像帶著使命感一樣，雖然他沒有像神話故事中的邱比特拿著弓箭幫人配對，但他希望自己能帶給他照顧的長輩愛和溫暖。

來義鄉古樓村出生的邱比特，目前在屏東孝愛仁愛之家服務，他說，爸爸在他國一時因病去世，媽媽靠著在教會課輔辛苦維持家計，他退伍後一心想快點找到工作，紓解家裡的經濟壓力，剛好當時的女友、現在的老婆就在機構服務，他跟著參與培訓課程，到現在已經做了4年多，每天照顧長輩們的生活起居，除了賺錢，看見長輩們把他當自己的孩子，給他微笑，他就覺得特別開心。

屏東縣政府今天舉辦重陽敬老聯合表揚大會，包括長青楷模、敬老楷模、居家式照服員、機構式照服員、績優老人團體、評鑑甲等機構及績優社區照顧關懷據點，縣長潘孟安表示，今年縣內百歲人瑞達78人，90歲以上長輩更有4千多人，特別在重陽前夕表揚縣內長青楷模，也特別感謝照服員、機構、團體們對於長輩照顧的用心，縣府會持續努力，透過多元規劃提供長輩在地安心照顧服務。