論文造假案引發誠信危機 台大學術倫理規範設「校長條款」

「台大違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點草案」訂定「校長條款」，台大校務會議今開會審議通過。（記者廖振輝攝）

2017-10-21 13:26

〔記者林曉雲／台北報導〕台大前教授郭明良團隊論文造假案，科技部和教育部認定8人違反學術倫理，更因此扣減台大106年度獎助經費5400萬元，台大前校長楊泮池被捲入而不續任校長，此案引發台大的學術誠信危機，台大因此設「研究誠信專案辦公室」補救，並研訂「台大違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點草案」，且訂定「校長條款」，被檢舉人為台大校長時，改由校外委員擔任倫理委員會主委，且校務會議得推派代表列席倫理委員會，台大校務會議今開會審議通過。

要點第11條是「校長條款」，案件被檢舉人為台大校長，倫理委員會的校外委員互推1人暫行主委一職，選任調查小組時，則由倫理委員會主委指派校外學者1人擔任召集人，並增派檢舉人所屬學院專任教授1人擔任共同副召集人，調查小組組成後，倫理委員會向校務會議報告並聽取建議，校務會議代表1到3人得列席倫理委員會。

擔任召集人的台大研發長李芳仁提出專案報告，指台大行政會議通過成立研究誠信辦公室，訂定台大處理學術研究誠信案件標準作業流程等，研訂「台大違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點草案」，委員會主任委員為學術副校長，委員17至21人，校外專家學者不得少於3人。

台大將要求師生修習學術倫理教育課程，校務會議代表、台大公衛學院教授季瑋珠表示，如果只要求新進老師和研究生修學倫課，會被認為是「大人犯錯、小孩受罰」，因此她主張不能只針對新進老師和研究生，應該資深和資淺都一樣，上課部分可從寬認證，由學校倫理研究誠信辦公室認證也是對的。但校方表示，資深教授無法可管，所以目前只限科技部新申請計畫的教師、研究者和研究生，研發長李芳仁回應可請資深老師參與個案討論。