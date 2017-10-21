彰化縣擬引進無人自駕巴士 彰化高鐵站區行駛

2017-10-21 13:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕被稱為「無人駕駛車」、「無人智慧車」的無人自駕巴士，國外越來越多，目前國內僅北高兩地已上路行駛，中部地區彰化縣擬在今年跟進。

彰化縣長魏明谷指出，縣府計畫引進無人自駕巴士，將率先在彰化高鐵站到彰化溪州公園間點對點行駛，「只有這裡才有，其他路線還沒有！」

彰化縣引進法國打造的無人駕駛車，快的話本月底就會在「彰化縣綠能智慧產業系列活動」上亮相，當天試乘路線是高鐵站至高鐵特定區內的「彰化基督教醫院－田中智慧健康園區預定地」路段。

近來傳聞，縣內無人自駕巴士會在多條路線擴大施作，掀起話題，縣府擔心民眾期待過度落空，對施政績效產生大問號，甚至衝擊客運公司營運規劃和發展方向，魏明谷察覺這下代誌大條，趕緊親上火線、親自滅火。

魏明谷說，彰化縣引進無人自駕巴士未來試營運的路程，萬中選一，目前就只有1條，那就是高鐵田中站到彰化溪州公園間，點對點行駛。

魏明谷表示，彰化像高鐵特定區周邊鄉鎮這樣的低運量地區，適合以無人自駕巴士作為大眾運輸接駁；縣府規劃利用高鐵橋下路廊設計專用道，作為全縣第1個無人自駕巴士實際上路的大眾運輸營運路線，方便遊客和民眾往返溪州公園與彰化高鐵田中站。

有關高鐵彰化站至台鐵田中站區間接駁車，以及台中捷運綠線北彰化延伸段的交通路網，是否也會建置無人自駕巴士路線，魏明谷澄清並強調，這2條路線目前沒有被列入無人自駕巴士路網中。

魏明谷表示，縣府開會討論評估，考量現階段無人自駕巴士法令還沒有很完備，台中捷運綠線北彰化延伸段的交通路網，還是要根據前瞻計畫核定的輕軌計畫，作為唯一的推動方案，高鐵田中站到台鐵田中站，現階段也沒有列入建置。