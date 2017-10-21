原住民傳統文化再現新北 市民廣場打造瞭望台

新北市政府今、明兩天在市民廣場舉行「原聲樂舞新北市原住民族文化活動」，現場搭建阿美族的祖靈屋、瞭望台及「打鹿岸」。（記者賴筱桐攝）

2017-10-21 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今、明兩天在市民廣場舉行「原聲樂舞新北市原住民族文化活動」，現場搭建阿美族的祖靈屋、瞭望台及「打鹿岸」（休憩集會場所），今天邀請泰雅族、賽夏族、新和國小等團體表演傳統歌舞，展現新北市的多元文化與原住民族的熱情活力。

原住民族行政局局長楊馨怡表示，新北市各區族人來自不同部落，以阿美族為例，活動現場搭設的祖靈屋、瞭望台等建築，在原鄉部落有不同意義，瞭望台在現代社會多為裝飾用途，但在傳統部落是重要「眼目」，由部落青年輪流看守，是守護全部落的精神象徵。

楊馨怡說，瞭望台材料多以桂竹為主，這次活動從取材到搭建，由頭目群帶領30多位族人勇士合力完成，展現都會區族人們的凝聚力與向心力，體現原民青年對族群文化的認同。

新北市賽夏族族群領袖風英輝表示，展演歌曲經過改編，帶領民眾了解賽夏族矮靈祭的祭歌，矮靈祭2年一次，明年農曆10月15日將有2場盛大活動，分別在苗栗南庄向天湖以及新竹五峰大隘部落舉行，歡迎共襄盛舉。