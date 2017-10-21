高中優化10年有成 南區4縣市舉辦精彩成果展

2017-10-21 12:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕教育部推動「高中優質化輔助方案」至今已滿10年，大幅提升學校辦學績效，促進師生攜手進步。為了與南台灣民眾分享這份榮耀，台東、屏東、台南、高雄將於本月27日至29日，分別舉辦成果展，教育部次長蔡清華邀請民眾踴躍參加。

蔡清華今天出席「高優領航、邁向新課綱」記者會，另有台南市教育局長陳修平、高雄市教育副局長王進焱、屏東縣教育處長王慧蘭，高師大校長吳連賞、教育學院院長方德隆與高優總計畫代表鍾蔚起教授，以及多位高中校長與會。

蔡清華表示，「高中優質化輔助方案」在各高中發展特色課程的過程中，提供極重要的資源，例如近3年來，教育部補助高雄市高中1億3000萬元的經費，推動課程與教學，讓學校得以從優質邁向卓越。

另外，這10年來，南區4縣市共有16個教學團隊運用該資源榮獲教學卓越獎，6位校長榮獲校長領導卓越獎，大大提升外界對學校辦學的信心。

吳連賞強調，10年成果展以雁行共好理論為基礎，以竹編球為總意象，象徵計畫實施方式與組織架構環環相扣，大學、教育局處、前導高中輪流負責教育革新的領導任務，共創美好。

陳修平表示，高中優質化是讓「校校優質」的教育改革計畫，各校都以提供學生面對未來挑戰的能力為共同目標。

王慧蘭指出，高中優質化最可貴在促使各縣市及各校一起合作，相互激勵扶持，提升彼此效能。

王進焱強調，高市許多高中在優質化計畫的協助下，屢獲校長領導及教學卓越獎項上屢獲大獎，例如擔任南區總召學校的瑞祥高中，連續2年分別拿下教學卓越金質獎及校長領導卓越獎，可說是成功運用高中優質化資源的典範學校。