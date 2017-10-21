竹縣長愛女偕夫帶隊 36對新人參加聯合婚禮

新竹縣長邱鏡淳掌上明珠邱采綺（左）今天出閣。（記者黃美珠攝）

2017-10-21 12:25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳掌上明珠邱采綺今天出閣，于歸中華電信公司工程師謝錦榮。最特別的是，這對新人早上10點領著另外35對愛侶參加新竹縣政府舉辦的年度聯合婚禮，大方、儉約接受各界祝福。

36對愛侶當中，包含邱鏡淳外甥林宥聿、民進黨籍新竹縣議員兼縣黨部主委吳傳地的愛女吳欣純，以及縣府駐衛警林文鴻也各自和他（她）們的另一半一起攜手在列。

這場聯合婚禮由縣長邱鏡淳、古素珍夫婦擔任證婚人，議長張鎮榮、張許金鐶夫婦，副議長陳見賢、陳玉貴夫婦各自擔任主婚人和介紹人，今天還是古素珍的生日。

邱鏡淳疑似因愛女出閣，剛開始致辭祝福也期勉新人的時候頻頻「吃螺絲」，讓大家見識到大辣辣的他也有緊張的時刻。

來自竹東的新郎葉志炘因為喜歡台灣黑熊，在租不到台灣「熊」讚下，今天以日本酷萌熊的打扮亮相，結果比所有新娘還吸睛。

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新竹縣長邱鏡淳（左2）的掌上明珠今天出閣。（記者黃美珠攝）

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新竹縣長邱鏡淳外甥林宥聿（右）牽著新娘田瑞琳，跟表姊邱采綺同日完婚。（記者黃美珠攝）

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