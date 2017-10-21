一延再延 通霄「補丁」中正路開始「路平」

2017-10-21 12:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮中正路是鎮內最主要道路，鎮上主要行政機構與商家多集中在中正路上或附近街道，可是道路長期崎嶇不平、讓人詬病，通霄鎮代傅郁揚更曾於去年鎮代會期間，高舉「路平行不行」標語，要求鎮公所執行路平計畫，不過公所允諾後卻一延再延，今天終於正式開工。

通霄鎮代理鎮長潘志明指出，今年接任代理鎮長後，相當重視民眾陳情與代表所反映的鎮務狀況，鎮公所過往已陸續推動通霄鎮轄內道路路面品質改善，這次將針對中正路（中山路至鎮公所）路段施工，另外還有鄰近的中山路（中正路至通霄橋北側）、福德路（旗山橋至中興路）兩處，總長度約1300公尺，總經費1000萬元。

傅郁揚曾將通霄市區道路的慘烈狀況拍照、錄影，之後PO在網路，影片流傳後，讓不少人感嘆「台灣的馬路真的是悲劇」；傅郁揚並直指，部分路基掏空下陷的地方，不是只拿著瀝青去補一補就好，不然過幾天一樣會再度下陷，問題依舊沒有解決，是否為路基出現問題，必須嚴加檢視；以往管線單位各自為政的情形，希望鎮公所能主導改善。

傅郁揚說，「路平專案」已經「拖了很久」，希望這次能把工作做好，改善中正路滿是「補丁」狀況，另外施工後孔蓋提升作業等流程，以免居民產生誤解，並在未來逐步改善道路品質，嚴格控管道路挖掘。