撤館前最後1封電報 紅毛城內英末代領事的秘密告白

英國末代領事費德史東撤離台灣前，曾發電報提及台灣的外交局勢和對台灣人民的不捨。（淡水古蹟博物館提供）

2017-10-21 11:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕英國末代淡水領事官在台灣發出的最後1封電報，如何描述他眼中的台灣？1972年英國撤館的時代秘密又是什麼？一切在淡水紅毛城盡可得到解答。

英國在1861年首先在淡水設立駐台副領事館，隔年設立海關，各國人民隨後攜家帶眷來台居住，蓋房屋、建禮拜堂、開設洋行等，淡水一片欣欣向榮。後來英國與當時中國清廷簽訂「紅毛城永久租約」，將領事館辦事處設在紅毛城內，直到1972年外交局勢劇變才撤館。

新北市立淡水古蹟博物館指出，當年匆促的撤館作業中，最後1任領事費德史東（J A Featherstone）發了1封電報給當時的英國外交大臣，除了報告台灣政治局勢與撤館作業外，也談到自己在台期間的內心感觸，文末提及台灣居民親切熱情，能夠有機會在這片美麗的土地上服務，感到非常幸運，言語間流露出離別、不捨的情緒，令人動容。

費德史東在電報中也提到，雖然當時台灣面臨嚴峻的外交危機，但英國撤館消息從公布到離台，台灣還是給予相當多的協助與體恤，他舉例，一般領事座車都有規定使用時間，達一定年期才可以售出，即便他們未達標準，台灣仍特別准許售出車輛，友善態度超出預期。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，2005年紅毛城重新開園揭幕，英國代表特別致贈1972年撤館時，領事的最後1封電報，作為典藏展示品，內容清楚反映當時時空背景，是彌足珍貴的檔案，現展示於紅毛城2樓，遊客下次來參觀時，不妨停下腳步閱讀這份別具意義的歷史文獻。