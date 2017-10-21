彰縣整合式健檢太成功 新加坡學者連聲讚

2017-10-21 11:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣萬人健檢活動，做到了全世界罕見的社區整合式健康促進篩檢，篩檢項目一次整合6個癌症、6個慢性病、4個傳染病，鄰近友好國家新加坡，目前只做到高血壓、高血糖、高血脂所謂「3高」的慢性病篩檢和2個癌症篩檢，成功的「彰化經驗」，讓前來取經的新加坡學者大讚值得學習。

整合式篩檢的萬人健檢活動，每年由縣內各地衛生所，為1萬名40歲中年民眾進行健康篩檢，項目逐年擴大，到今年第13年已經包含子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸直腸癌、肝癌、胃癌共6個癌症篩檢，還有高血壓、 糖尿病、高血脂症、慢性腎臟病、老人憂鬱症、肺功能篩檢共6項慢性病篩檢，以及肺結核、B型肝炎、C型肝炎、胃幽門桿菌感染等傳染病檢查，更有健康飲食、運動、減重、戒菸、戒檳榔等健康促進的衛教諮詢。

衛生局長葉彥伯表示，社區整合式健康篩檢引起外國注意，尤其，東南亞國家知道台灣醫療和預防保健做得很好，衛生局特別舉辦「彰化經驗」的預防保健實證國際研討會，吸引10個國家、20位學者參加，其中一半都是東協國家，因為他們的國家經濟正在起飛，希望引入「彰化經驗」的健康照護模式，促進當地居民的健康。

葉彥伯說，萬人健檢活動約3到4成人力來自志工，甚至有志工已投入10年了，外國學者對此頗為讚嘆和訝異，台灣大學公衛學院教授陳秀熙團隊做了研究分析，發現每花1塊錢在萬人健檢獲得的效益是5塊錢，因衛生局每年編列900萬元到1000萬元篩檢費用，讓每年可省下5000萬元醫療支出，省下來的這筆醫療費用，衛生局比喻好比是「健保局欠我們的！」

新加坡國立大學（National University of Singapore），是新加坡歷史最久、排名最高、規模最大的綜合型大學，該大學教授Khay-Guan Yeoh受訪時指出，新加坡民眾接受由官方主辦健康篩檢的順從性低，因為欠缺志工人力做後盾，同樣做糞便潛血檢查，台灣回收率可能高達98％，新加坡不及一半，約在40％左右，新加坡可參考台灣的彰化經驗，讓健檢篩檢做得更好。