教育部推新南向新創交流團 我青創團隊首赴泰國參展

2017-10-21 10:37

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年署「大專畢業生創業服務計畫（簡稱U-start計畫）」協助大專青年創業，培育創業團隊，因應政府新南向政策，U-start計畫首度辦理「新南向新創交流團」，近日帶領10家U-start計畫培育的優質文創公司前往泰國，與當地文創產業互動、交流，並於參訪期間，參加在曼谷舉辦的國際禮品暨居家用品展。

青年署長羅清水表示，曼谷國際禮品暨居家用品展為國際矚目的藝術設計及家飾用品展覽，迄今已舉辦43屆，每次約有600家國內外廠商，1600個攤位參展，每年專業買主人數約達7萬1000人，參觀人次超過10萬人次。

青年署科長蔡君蘋表示，該展結合了禮品、手工藝、玩具、居家用品、文具用品及寵物用品等產業參與，吸引國際買主青睞，不僅完整呈現國際設計趨勢，並提供媒合全球買家，拓展商機的平台。

青年署特別安排5家我國的U-start優質文創產品跨海展出。也期待透過參加這次展覽，將台灣文創商品推向新南向市場。

5家我國的U-start創業團隊包括：「良路設計有限公司」以「走走家具」品牌創造生活美學體驗，套裝家具擁有易拆組、易搬運且具設計感的特性，讓家能輕易帶著走；「繡覺有限公司」以「Hsiu」品牌翻轉傳統鞋業，以細緻繡花結合舒適的台灣手工鞋，創造產品核心價值「繡出自我」。

「愛木有限公司」專注舊物再造，以歷史建築之二手建材結合文史元素打造獨特文創商品，展出精緻燈具傳承復刻記憶；「新中美國際有限公司」以「ZAZAZOO」品牌發揚台灣制服製作工藝及價值，從制服上常使用到的格紋元素為發想，並擷取制服布料耐磨之優點，創新創立質感精緻的寵物配件品牌；「陶喜創意科技股份有限公司」展示節水盆栽，以智慧型環保植栽供水結構體，將相關專利技術應用於室內外植栽盆器。