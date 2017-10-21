台大學生會申請直播 校務會議否決

台灣大學21日舉行106學年度第1次校務會議，學生會提案進行會議全程直播，最後遭投票否決。（記者廖振輝攝）

2017-10-21 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今天召開校務會議，台大學生會申請直播台大校務會議，擬在臉書粉絲頁直播，挑戰台大教授的開放極限，引發校務會議代表支持和反對兩派意見，代理校長郭大維裁示，今天是否同意學生會直播，由校務會議投票決定，最後以贊成18票，反對92票，否決了學生會全程直播校務會議。

代理校長郭大維表示，因為台大校務會議開放媒體採訪，台大學生會申請直播，前校長楊泮池也原則同意。支持學生會直播的校務會議代表屬少數，有教授認為，因為媒體可以採訪，學生申請直播應該比照媒體准許。

不過，很多教授發言反對或持保留態度，有教授認為，媒體不會全程錄影或直播，且媒體都有內控機制，與直播不同；也有教授認為，校務會議代表並非公眾人物，除了坐在台上的台大校長等行政職，其他教授並非公眾人物，不同於立法院開放直播；也有反對的教授表示，學生會要直播校務會議，但不知道學生要幹什麼。

學生會會長林彥廷表示，學生會直播是原汁原味最忠實的方式，逐字稿或文字都有可能扭曲發言者的原意，直播才能更忠實傳達會議內容，就如同立法院有設採訪席，但也開設國會直播，在臉書粉絲頁直播收看的多半是台大學生，但也有他校學生可上臉書粉絲頁觀看。

郭大維宣讀「台大校務會議採訪注意事項」，指校務會議為台大最高決策會議，考量媒體記者工作性質殊異，如欲進場列席旁聽，應遵守各事項等等。有教授表示，直播和採訪不一樣，記者採訪有其專業，直播是全面公開，會使不同立場的發言者喪失客觀性。

代理校長郭大維裁示，對於今天是否同意學生會直播進行舉手表決，贊成18票，反對92票，否決了學生會全程直播校務會議。

林彥廷對被否決的結果表示，全場都有媒體採訪，大部分校務會議代表不同意直播，讓台大學生無法直接關注校務會議內容，對此感到遺憾，況且直播相對於媒體的報導更屬全面，因此在下次的校務會議，台大學生會仍將申請直播、繼續努力。