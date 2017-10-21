蘭恩升級強颱 彭啟明：環流將與東北風共同冷卻台灣

今年第21號颱風蘭恩已增強為強烈颱風，將直撲日本。（擷取自彭啟明臉書）

2017-10-21 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風蘭恩強度持續增加，中央氣象局8時將其升級為強烈颱風，未來將持續朝日本方向北移。氣象專家彭啟明表示，其外圍環流將與東北風共同影響台灣，帶來更多的冷空氣。

彭啟明指出，受到強颱蘭恩外圍環流與東北風共同影響，有更多冷空氣南送北部、東北部，所以今（21日）起至下週三（25日），北部及東北部低溫將降至18、19度，同時降雨機率也高，提醒民眾外出要攜帶雨具及防寒衣物。他說，至於中南部則仍為晴朗穩定的天氣，但日夜溫差略拉大，早晚仍需增添衣物。

彭啟明接著表示，強颱蘭恩雖不會襲擊台灣，但其外圍環流帶來的強風已影響沿海地區，海濱風勢強勁，也有長浪發生，預計要到週二（24日）後風浪才會逐漸減小，提醒欲前往海邊進行戶外活動的民眾，要留意自身安全。

根據氣象局資料，強颱蘭恩中心位於北緯21.3度、東經131.2度，正以每小時28轉35公里速度朝北北東前進。彭啟明說，由於其發展條件良好，未來將加速往北，預期將直撲日本，提醒計畫在22、23日前往日本旅遊的民眾，需留意航班動態。