今晚肉眼可見流星雨 每小時20顆

今年的獵戶座流星雨將在明天晚上進入最大期，根據台北市立天文館的資料顯示，明晚每小時可以看到20顆流星。（資料照，北市天文館提供）

2017-10-21 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）晚抬頭朝東北方天際遠眺，就有機會看到獵戶座流星雨，中央氣象局指出，今年極大期預估發生在晚間7時左右，估計每小時最高可看見約20顆流星。

氣象局指出，獵戶座流星雨持續時間自10月2日至11月7日，由於此星群是哈雷彗星所衍生的，屬於值得留意的中型流星群，今年年極大期預估將發生於台灣時間今天晚間7時左右，每小時大約為20顆，流星特色為高速明亮。輻射點位於獵戶座 東北側靠近雙子座處，10月中下旬於晚間11時前後自東北東方升起。

流星雨是散落在宇宙中的彗星碎片，當地球沿著軌道運行並經過這些碎片散落的地帶時，碎片以高速投射的方式進入大氣層而形成的天文景象。由於碎片散落的區域與地球軌道皆為固定，因此每年固定時間，在8月、10月或12月都可看到流星雨。

由於今年極大期前後適逢朔，不受月光影響觀測條件不錯。不過，中研院天文所計畫科學家周美吟表示，由於近日台北天氣不佳、雲層較厚，因此在平地看到流星雨的機會恐怕較低。