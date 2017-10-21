北北基宜4縣市大雨特報 各地氣溫今再降2度！

今天迎風面新竹以北降雨機率仍偏高，中南部則為多雲到晴。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-21 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天受東北風影響，迎風面新竹以北降雨機率仍偏高，尤其基隆北海岸、大台北山區下雨時間較長、雨勢也明顯，仍有局部大雨發生機率；宜花東有短暫陣雨，中南部則為多雲到晴。氣象局清晨也針對北北基宜4縣市發布大雨特報。

中央氣象局指出，今天各地溫度偏涼，比昨天再降1至2度，中部以北、東北部清晨夜裡低溫約20至21度，花東及南部約22至23度，各地早晚都偏涼；白天北部、東北部高溫約23至25度，中南部及花東約27至29度，中南部日夜溫差稍大。

空氣品質方面，今天雲嘉南地區受蘭恩颱風外圍影響風速增強，局部地區將出現揚塵天氣，空氣品質達橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為懸浮微粒。

目前中颱蘭恩位於台北東南東方約1000公里的海面上，持續偏北朝日本南方海面移動，預計明天將來到琉球群島海域，強度上還有持續增強的空間，預計前往日本民眾需留意。

另外受颱風影響，加上東北風持續偏強，各地沿海空曠地區及外島易有9至11級強陣風，新竹以南平原地區也會出現較強陣風，海面的浪也會持續增大，並有長浪發生的機率，北部及東半部沿海將有5至7米的浪高。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 23 22 ~ 27 23 ~ 29 23 ~ 28

受東北風影響，基隆北海岸、大台北山區下雨時間較長、雨勢也明顯，仍有局部大雨發生機率；宜花東有短暫陣雨，中南部則為多雲到晴。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）