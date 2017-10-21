10/21 各報重點新聞一覽

2017-10-21 06:19

自由時報

情變 碩士台大潑酸、砍殺研究生

檢警追查昨天凌晨發生在台大校園駭人聽聞的潑酸再自盡一死三傷案，初步認定，台灣大學心理所謝姓研一男學生、與剛於台灣科技大學工業管理研究所畢業的廿五歲張姓男子交往後決定分手，張不接受，趕往台大宿舍堵人談判時，持預藏硫酸潑灑謝生，並追逐一百五十公尺砍殺對方十多刀，再自朝右頸猛刺一刀後氣絕；全案不排除是預謀「殺人後殉情」行為。

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副總爆A上億 三立提告

三立電視近年風波不斷，去年裁了十％員工，今年資遣旗下雜誌《華流》及《愛玩客》員工，原台灣台戲劇總監上月底更因涉弊遭三立免職並提告，不料昨又爆出三立已於十九日正式向法院提告，控告前執行副總莊文信背信、詐欺；莊文信上月廿一日才以「健康因素」請辭，但三立認定他牽涉不法所得高達上億元，因而提告，不但他與三立總經理張榮華的甥舅關係破裂，也可能是台灣電視史上最大弊案。

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污染比戰爭要命 印、中最嚴重

刊登於《刺胳針》醫學期刊的一項全球性研究指出，二○一五年全球有九百萬人因環境污染而喪生，即每六名死者中就有一人死於污染，當中空污更是頭號殺手，造成六百五十萬人死亡。印度與中國是污染死亡人數前兩名的國家，佔總數將近一半。環境污染已比戰爭、抽菸、飢荒、天災更致命，而與污染有關的死亡、疾病與社福成本一年達四．六兆美元（約台幣一百四十兆元），約佔全球經濟產值的六．二％。

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蘋果日報

台大校園情殺 1死3傷

情關難過釀1死3傷！一名剛從台科大碩士班畢業的男子，為挽回就讀台灣大學研究所的男性友人感情，昨凌晨到台大學生宿舍傳達室談判，因對方堅持分手激烈爭吵，宿舍女保全勸解「時間晚了，請回吧！」男子激動要求「再給我10分鐘」，未料竟打開2瓶硫酸朝研究生猛潑，還波及女保全及陪同談判的男同學，隨後在許多學生目擊下，持刀追殺砍倒研究生，男子在研究生身旁自刺頸部10多刀、割喉慘死，男研究生送醫後重傷留院，家屬大罵兇嫌太兇殘。

殺嬰11年 父抱屍投案

驚悚嬰屍案！高市林姓男子11年多前幫剛滿月的女兒餵奶，因女兒哭鬧不休，竟失手將她打死；他用木乃伊封屍手法，以毛毯、塑膠袋、整理箱、報紙等，包覆了14層降低屍味藏床下。他這些年搬家逾10次，都帶著嬰屍。近日發生多起虐嬰致死案，林男覺得對不起亡女，前天抱著嬰屍投案，警方訊後依殺人罪送辦。檢察官裁示將嬰屍送刑事局鑑定，查證是否遭凌虐致死，林男則諭令限制住居。

聯合報

福建搶千名台灣教師 掀高教人才出走潮

國內教授的薪水及研究經費，不只比不上歐美，也輸給大陸很多大學，不少學者近年陸續被高薪挖角到大陸，教育部為留才，也推出「玉山計畫」為教授加薪。不過，大陸搶才動作頻頻，昨傳出福建省將於三年內引進一千名台灣優秀教師到當地大學任教，也歡迎台灣的大學機構到福建「承包」職業學校。

轉型正義第一案 鹿窟事件監院糾正國防部

一九五二年十二月間發生的「鹿窟事件」，遭逮捕及審判人數眾多，賠償及補償金額也最高，被認為是一九五○年代白色恐怖時期最大的政治案件。經過監察委員高鳳仙、楊美鈴一年半的調查，監察院昨天通過糾正國防部。

中國時報

國防部斷腕 獵雷艦不排除不造了

富造船涉詐貸案影響「獵雷艦」進度，國防部副部長蒲澤春昨天表示，落後原因為國內興達港廠房尚未完成，而在義大利建造的第一艘艦進度仍如預期。台船副總經理周志明則表明，「台船有意願也有能力」承接獵雷艦標案。

習思想入黨章 與毛鄧齊名

中共十九大的重頭戲之一就是將代表中共總書記習近平的思想理論體系寫入黨章，而繼多位政治局常委提及「習近平新時代中國特色社會主義思想」後，新華社昨刊發長文《從中共十九大看習近平新時代中國特色社會主義思想》，文中明確指出，習近平新時代中國特色社會主義思想，代表著馬克思主義中國化的最新成果。習思想定名，已無懸念。