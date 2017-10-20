廣告看板變路障！國中生在竹北騎單車 遭絆倒骨折

2017-10-20 23:19

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣一名國中男生本月初騎單車行經竹北市莊敬北路時，遭建商廣告物絆倒骨折挫傷，母親向縣府和議員邱靖雅投訴，盼拆除這些影響交通安全的廣告看板；縣府工務處表示，明（21日）起將祭出鐵腕，鎖定竹北市光明六路東一段等主要幹道，密集執行拆除行動。

母親：盼縣府正視陳年問題

邱靖雅說，學生母親並未向廣告業者求償，但希望縣府正視為人詬病多年的問題。她接獲陳情後，隨即邀集縣府相關單位討論；她認為，縣府在世大運前展開的淨化道路行動，編列預算委外拆除廣告物，結果成效有限，且業者不必負擔任何責任和費用，實在不合理！

縣議員：一定要處罰行為人

邱靖雅說，相關局處應加強聯合稽查，一定要處罰行為人，不希望發生傷亡事故，才來宣誓改善決心。

工務處養護科在9月底函文給多家建案起造人，要求約束廣告公司，表示竹北市自強南、北路及光明六路東1、2段等主要幹道，車流量大，但假日在道路範圍內臨時設置的廣告看板，遮蔽人車視線，危及交通安全，即日起加強巡查，將依「新竹縣道路管理自治條例」第29條規定移除。

縣府：21日起密集執行拆除

工務處技正林鶴斯說，廣告看板非屬道路設施，縣府原本可逕行拆除。針對竹北市主要幹道，假日懸掛在道路兩側人行道或中央分隔島上的廣告看板，縣府從8月初世大運前迄今，總共己拆除1000餘個，都以資源回收物處理，未再交還。

林鶴斯說，若本週末起的密集拆除行動仍未見效，將與環保局和警方研議採取更積極的做法，以達遏阻作用。

警察局則說，依「道路交通管理處罰條例」第82條規定，在道路設置妨礙交通之物或是未經許可在道路設置廣告牌，一旦查獲違規行為人，可處1200元以上2400元以下罰鍰。