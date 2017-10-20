第一代巨人少棒投手吳誠文 挑戰台大校長職位

吳誠文是1971年第一代巨人少棒隊的成員。（報社資料照）

2017-10-20 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長出缺，台大校長遴選委員會今晚開會進行門檻投票，其中，第一代巨人少棒投手，現職為清華大學副校長的吳誠文，名列8位候選人之中，能否脫穎而出，將受到各方關注。

台南市巨人少棒隊是台灣少棒史上重要的隊伍之一，1971年第一代巨人少棒隊奪下威廉波特世界少棒大賽冠軍，吳誠文就是其中一員，他主投第2戰狂飆11次三振、第3戰則鎮守游擊大關，助台灣奪下冠軍。

但吳誠文和一般體育選手走的路不同，國中開始朝升學路線前進，一路考上台南一中、台大電機，之後更考取公費留美，至美國加州大學聖塔巴巴拉分校深造，取得了電腦工程博士學位。

回台後的吳誠文擔任教職，曾任清大電機系教授、系主任，以及清大電機資訊學院院長，並被借調至工研院，擔任工研院系統晶片科技中心主任、資通所所長等職，現職為清大副校長。他也被視為台灣半導體產業重要推手之一，。

當年與吳誠文一同奮戰的隊友，包含許金木、葉志仙、李居明等人，有些人持續在棒球路上奮鬥，也有人轉換跑道，如今吳誠文成為台大校長候選人，對吳誠文來說，也算是一種有趣的人生經歷。