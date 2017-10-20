重現巴克禮博士護台南「阿兜仔」牧師烙台語

亞大偉牧師（前排右三）扮演巴克禮博士，重現當年博士與台南市士紳，暗夜出城找到日軍營地，送上和平書。（記者王捷攝）

2017-10-20 22:14

〔記者王捷／台南報導〕122年前的10月20日，巴克禮與宋忠堅牧師代表府城仕紳，在黑夜中走向日軍營區，與日軍和平談判，保護台南百姓免於戰火，「台南市巴克禮紀念公園永續經營協會」等單位今晚重演當年場景，其中，扮演巴克禮的年66歲「阿兜仔」牧師亞大偉全程使用台語，他說，能在退休前扮演巴克禮博士，他很感動。

1895年馬關條約，清國割讓台灣，同年10月20日日軍進攻前，台灣民主國領袖劉永福卻搭英國汽船逃離。亞大偉說，當時台灣人民推巴克禮出來跟日軍談判，起初是因為當時的人認為阿兜仔「死了沒關係」，巴克禮卻挺身而出，願意犧牲自己保護台灣人，這個情操令他覺得很偉大。

台南19位士紳委託巴克禮博士、宋忠堅牧師協助，一行人晚上從小南門出城，在暗夜中戰戰兢兢地走向日軍駐紮營區，成功面會第二師團長乃木希典中將，並讓日軍決定和平入城，也讓台南避免戰火浩劫。

事隔百年，台南神學院牧師亞大偉飾演巴克禮博士，重現當年場景。亞大偉用台語說，他來台灣已經40年，他中文不會說，但是他可以說台語，全程接受台語採訪。被問到為何只學台語？亞大偉說，因為台灣是一個國家，所以他學的是台灣的國語。

亞大偉準備明年退休，他說，能在退休前扮演巴克禮，他覺得是一生的榮幸，但是他會跟蔡英文總統一樣，謙卑、謙卑、再謙卑。被問到他在台南數十年，對民主的演變有什麼感覺？亞大偉微笑，用台語說，他現在如果流血，血一定是綠色的。

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為了紀念百年前的10月20日，巴克禮牧師帶著台南人走過暗路，與日軍談判，守護台南，相關單重現當年場景。（記者王捷攝）