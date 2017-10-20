台大校長出缺 8位校長候選人出列

2017-10-20 22:13

〔記者林曉雲／台北報導〕台大最近多事之秋，前校長楊泮池不續任校長，造成台大校長自今年8月新學年起開始空缺，苦無校長可掌舵。台大校長遴選委員會今晚開會進行門檻投票，8位候選人均獲得3分之1推薦票數，包括中研院前代理院長王汎森、中研院副院長周美吟、清大副校長吳誠文（第一代巨人少棒投手，1971年威廉波特世界少棒大賽冠軍）、台大教授吳瑞北、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。

校長遴選委員會發言人袁孝維教授表示，遴選委員會共有21名委員，各類別委員依「校長遴選委員會組織及運作要點」規定，由各學院、校友總會、行政會議推選薦或依相關機制初步產生人選後，再由校務會議於今年6月24日選舉產生18名代表，並與教育部3名遴派代表共同組成。

台大從今年8月1日起公開徵求新任校長人選，迄10月2日計收到推薦資料9件，經委員會於10月13日會議決議，其中8位通過資格審查，委員會針對8位被推薦者進行個別投票，8人均獲全體委員3分之1以上推薦票數，成為校長候選人，包括王汎森、吳誠文、吳瑞北、周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。而被推薦的前校長楊泮池和借調出任科技部長的陳良基，兩人均未同意參選。

袁孝維表示，台大將於10月至11月就候選人的條件或事蹟對相關人士進行訪談，11至12月分別邀請候選人在校內公開作治校理念說明，並安排逐一與候選人面談，之後在校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，預計於明年1月5日選出校長當選人。