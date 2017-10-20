南大取消遷七股 地方：還地開發帶來發展新契機

台南大學七股校區紀念石碑被看作是世紀大笑話。（記者楊金城攝）

2017-10-20 23:02

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南大學七股校區拖了12年不設校，南大校務會議又通過不遷校到七股校區，投下震撼彈，七股人有人失望、有人氣憤批評南大是詐騙集團，但也有人樂觀看待「歹戲拖棚」終於落幕，要南大歸還120公頃市有地，帶來七股發展新契機。

台南大學在七股校區豎立的校名大石頭，因設校案遲無進展，早被七股人視為一個大笑話，地方一直有要求南大趕快設校，否則還地的呼聲。

台南市政府今晚發聲明批評南大「片面宣稱」拒遷校七股，表示遺憾，代理市長李孟諺則感嘆說，南市「嫁不對人」。

事實上，七股人對南大無心遷校七股不抱樂觀，早已預料，但仍不免氣憤，有人就批評南大是「史上最大詐騙集團」。

南大七股校區共有120公頃土地，由南市府無償撥地，當地十份里長張水金今天說，這些土地都是七股原墾戶早年開闢的，被前台南縣政府強制收回時都未補償原墾戶，希望南大歸還其中82公頃校地給原墾戶，已有道路、路燈等基礎設施的38公頃校地則作公園。

七股區長莊名豪5年前曾帶鄉親拜訪南大爭取儘速設校，如今設校化為泡影，他說，七股人失望難免，希望市府好好利用土地開發，帶動七股發展。

市議員陳朝來對南大七股撤校則高舉「歡迎」，他說，120公頃市有地鄰近黑琵保護區、台灣最大的七股潟湖，旁邊就是台61線交流道，未來還有跨曾文溪的觀光大橋，絕對可像日本淡路島一樣規劃發展為國際級生態公園、觀光飯店的條件，南大還地，將可為七股帶來觀光旅遊的新契機，帶動七股繁榮發展。