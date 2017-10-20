讓愛傳下去！花壇店家、居民備愛心傘 需要就拿

花壇鄉有店家在店前備愛心傘供民眾免費取用，還在傘把上張貼LINE條碼，方便雨傘歸位。（記者湯世名攝）

2017-10-20 23:09

〔記者湯世名／彰化報導〕「希望讓學子、鄉親下雨天不會淋濕！」彰化縣花壇鄉民洪雨修看到學子們放學在雨中淋到濕透透的無助表情，決心發起「愛心傘」活動，最近在自家門口豎立招牌、置傘，免費取用，消息傳出獲熱烈響應，當地居民、檳榔攤業者紛紛在自家門口擺放雨傘，並張貼大字報，讓有需要的人隨時有傘可用，心裡暖得像出太陽。

洪雨修說，之前下大雨，他正好經過花壇火車站附近，看到當地學生放學時因沒有帶傘，只好淋雨回家，全身濕透的無奈表情，讓他相當難過，也因此決心發起「愛心傘」活動，並號召在地店家、居民一起加入來做公益，讓大街小巷處處都有愛心傘。

洪雨修在花壇鄉中正路「彰化一信花壇分社」對面自家店門口擺放大水桶、並豎立招牌寫上「愛心傘」3個大字，另寫上「讓愛循環、記得歸還，晴雨皆可自取，無須告知」，以及「二手愛心傘持續徵召」等字樣，他還在傘把上張貼自己手機LINE條碼，就算雨傘被使用過後隨手丟棄，只要發現的民眾以手機感應條碼，立即就能與他取得聯繫，把雨傘歸位。

今天有民眾上門購物看到「愛心傘」，當場豎起大拇指稱讚說，有時出門真的會沒帶傘，一旦碰到下雨很麻煩，想買又不甘心，這時若有把愛心傘，的確很方便。

洪雨修「讓愛傳下去」的消息傳出，獲得在地人熱烈響應，其中，在中山路二段開設檳榔攤的葉清裕也在店門口張貼海報，不僅體貼的備妥雨衣、雨傘，甚至還有輪椅、助行器。葉清裕說：「需要就拿」，設置愛心傘的確能考驗人性，但就算未歸還也沒有關係，他會持續補充，因為「能幫一個是一個」，據他了解，目前已有好幾個店家、居民都在自家店前或家門口設置愛心傘，希望讓愛心傘的概念向下扎根，發揮教育意義，更希望能讓愛心傘遍地開花，遍及全鄉甚至全縣。