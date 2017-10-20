城市景觀太醜…台南建築師志工進校園 種美學種籽

2017-10-20 22:47

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣的鐵皮屋曾被網友拿來與日本的鐵皮屋比較，認為台灣的鐵皮屋建築景觀太醜！為了使建築美學向下扎根，台南市首推建築師志工走入校園，希望提升南市的城市美學，為城市建築景觀種下美學的種籽。

台南市工務局建築管理科長簡莉莎說，台南市建築師志工的概念，始於2年前一名建築師到工務局洽公時，協助回答民眾有關建築問題的電話，目前已有25至30名建築師志工，每週2、4下午在民治市政中心、週3、5下午在永華市政中心，接受民眾詢問任何建築相關問題。9月開始，工務局與教育局及台南市建築師公會合作，推動「永續綠建築參訪暨建築美學扎根計畫」，建築師志工首度走入校園。

目前建築師志工已分別在歸仁區紅瓦厝國小及後壁區永安國小舉辦兩場講座活動，對象以校長及總務主任為主，反應熱烈，場場爆滿。預計明年結合綠建築標章兒童版手冊，擴及至學生，而校長及主任則是美學教育種籽，將建築美學帶到教學領域中。

簡莉莎說，市容景觀不是很好看，問題出在美感教育不足，一線建築師志工，走入校園散播種籽，希望從小教起，從小就告訴民眾什麼樣的空間比較好，不要做出奇怪或破壞環境的設計等最基礎的概念，未來學生長大後，蓋的房子也不會太難看。

講座邀請建築師公會理事長葉世宗帶領建築師團隊，以多元交流的方式分享綠建築工法及講授綠建築手法，並帶領與會者參觀校園。