東北風增強 明各地氣溫稍降 北台灣降雨機率高

東北風增強，明北部持續濕涼天氣。（記者鹿俊為攝）

2017-10-20 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日仍受東北風影響，台灣北部、東部都有降雨的可能，中南部則為多雲到晴的天氣。明因東北風增強影響，各地溫度會比今天降低1、2度，早晚偏涼，要注意保暖。中度颱風蘭恩持續朝日本南方海面移動，且有增強的空間，預計前往琉球、日本的朋友請留意。

據中央氣象局預報，由於明天東北風增強，迎風面新竹以北、宜蘭、花東地區降雨機率偏高，尤其基隆北海岸下雨時間長，雨勢也較明顯。中南部相對穩定，以多雲到晴的天氣為主，午後山區可能發生短暫雷陣雨。

氣象局表示，第21號中度颱風蘭恩，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1000公里的海面上，持續偏北朝日本南方海面移動，預計明天將到琉球群島海域。

溫度方面，明天東北風增強，各地會比今天降低1、2度，中部以北、東北部清晨夜裡低溫約20、21度，花東及南部約22、23度；白天北部、東北部高溫約23到25度，中南部及花東約27到29度，中南部日夜溫差大。

紫外線指數方面，明天金門縣為高量級，要注意防曬。其他地區則為中量級。

空氣品質方面，明天雲嘉南為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，外出應配戴口罩。新竹、苗栗、宜蘭、澎湖地區為良好等級，其餘地區則皆為普通。

由於蘭恩颱風在台灣附近，明天各地風大，下週一恐產生「瘋狗浪」。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地溫度會再降低1、2度，早晚偏涼，尤其中南部日夜溫差稍大。（圖擷取自中央氣象局）

明天金門縣紫外線指數為高量級，要注意防曬。（圖擷取自中央氣象局）