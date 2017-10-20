來聽民歌重溫青春記憶 彰化縣28日起開唱

歌手于台煙、王瑞瑜今天在縣立美術館為民歌演唱會代言獻唱。（記者張聰秋攝）

2017-10-20 21:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕「木棉道我怎能忘了，那是去年夏天的高潮。」彰化縣民歌演唱會今年活動主軸定調為「唱自己的歌」，紀念於1976年在淡江大學校園大聲呼喊「我們自己的歌在哪裡？」的民歌濫觴李雙澤先生，歌手于台煙、王瑞瑜今天在縣立美術館為活動代言獻唱，優美又熟悉的歌曲，讓婆婆媽媽不禁跟著節拍開嗓一起唱。

為了讓鄉親重溫年輕時光校園歌曲，也讓新生代接觸民歌，彰化縣文化局舉辦3場次夜間演唱會，晚上7點至9點30分開唱，日期分別是10月28日（星期六）於和美鎮和群國中、11月4日（星期六）於二水鄉二水國小、11月18日（星期六）於社頭鄉社頭運動公園。

演唱會陣容堅強，包括施孝榮、潘越雲、于台煙、邰肇玫、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮等實力派歌手，還有在地表演團隊宋德鶴樂團、農村武裝青年、929樂團。

「大哥哥好不好咱們去捉泥鰍……。」縣長魏明谷在宣傳片中一展歌喉，高唱《捉泥鰍》，童心與真情流露。

魏明谷說，經典民歌重新登場，結合了在地團隊，希望喚起大家更疼惜、熱愛彰化心情。文化局長陳文彬說，演唱會上悠揚的歌聲，將勾起4、5年級生青春記憶，回到青蘋果歲月。

陳文彬說，台灣民歌的起源和發展，李雙澤代表意義深遠，期待藉由優美的民歌樂聲，帶給大家人文內涵的省思。