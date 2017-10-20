南大放棄遷校七股 市府：片面取消不符行政程序

2017-10-20 20:50

［記者劉婉君／台南報導］國立台南大學遷校七股校區案，在延宕12年後，校方18日召開校務會議，以35:0全數通過放棄。台南市政府今晚發出聲明表示，校方片面宣稱取消計畫，不尊重行政倫理。

市府聲明指出，台南大學於民國86年向教育部提報七股校區設置計畫，行政院於民國89年同意籌設，如今藉由全校公聽會與校務會議方式，即片面宣稱取消「台南大學遷校七股校區」計畫，不符行政程序，亦不尊重行政倫理。市府表示，市府始終積極協助南大遷校，校方卻一直在拖延。

為協助南大既有空間不足的窘境，市府積極協助校方開發七股校區，不僅無償撥用市有地，協助土地變更與環評等行政程序，更居中協調內政部營建署南工處代為施作校區公共工程。而南大卻不斷調整設校方向，反覆修正設校計畫數10次以上，行政效率牛步，校區建設延宕10餘年，浪費教育部補助7.35億元公帑，更辜負台南市與七股地區居民對南大的用心與期待。

聲明稿中並以交通大學台南校區開發為例，認為相較之下，台南大學遷校不力。座落歸仁區，同樣區位偏遠、人煙罕至的交大台南校區，在民國96年10月教育部原則同意、民國97年7月行政院同意成立後，2年內即開始對外招生，迄今已有光電所等3個系所約110名博碩生，招生情況穩定，近年更配合綠能政策，積極爭取第二期校區開發，並未受少子化影響。而台南大學多年來都未主動進行工程設計，一再提案變更地點，導致進度嚴重拖延，與交大全力衝刺招生的態度宛如天壤之別，令人遺憾。